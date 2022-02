LUCI, Missile mi ha svegliato in piena notte. Spero...

Luciano Luci, storico arbitro della sezione AIA di Firenze e attuale designatore della Federazione ucraina, ha parlato al Corriere Fiorentino dei recenti avvenimenti nel paese in cui è scoppiata la guerra: "Il primo missile mi ha svegliato in piena notte, ho guardato l'orologio ed erano le 5.02. Mia moglie l'ho avvertita all'alba, ma forse era meglio se me ne stavo zitto. Poi sono uscito in terrazza a fumarmi una sigaretta, quando ho visto un altro missile esplodere all'aeroporto di Boryspil. Abito in un attico ed era come se il missile fosse esploso sotto casa mia".

Il racconto continua e si capisce il dramma: "Abbiamo provato ad andare verso Leopoli, in direzione Polonia, ma le strade erano tutte intasate. L'ambasciatore ci ha messo a disposizione la sua abitazione più lontana dal centro e quindi più sicura. Spero di tornare presto in Italia, forse oggi riusciranno a organizzare un convoglio per portarci in Polonia e da lì tornare a casa. Noi italiani qui siamo una ventina".