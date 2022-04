LOTITO, Caro biglietti previsto. Polemica un pretesto

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha rilasciato un'intervista a Il Messaggero, nella quale ha parlato della possibilità che i tifosi biancocelesti non vengano a sostenere la squadra all'Olimpico contro il Milan a causa del caro biglietti: "Ognuno faccia ciò che si sente, se ha la coscienza a posto. A me tutto questo baccano sembra solo un pretesto da parte di chi non sarebbe comunque venuto allo stadio o di chi finora è venuto soltanto per fare cori contro il sottoscritto".

E a chi gli fa notare che i prezzi sono effettivamente aumentati, risponde così: "Era previsto da inizio anno. Succede da sempre per 4 gare di cartello in tutta la stagione. Per il resto siamo la terzultima società d'Italia per i costi da botteghino. Ho fatto tante volte dei passi indietro, ma pago 300mila euro a partita. Gli introiti da botteghino finiscono direttamente in un conto dedicato all'Agenzia delle Entrate, non sono della Lazio. Se metto i biglietti più bassi, mi chiama lo Stato per chiedermi spiegazioni. E poi rimetto soldi di tasca mia come è già successo".