LO CELSO, Oggi ci sarà il contatto con i viola

Come riportato da La Nazione in trattative così delicate come quella che sta coinvolgendo Lo Celso sono importanti anche le sfumature. Al netto delle parole dei protagonisti. Nessuno vuole dare vantaggi e allora va benissimo che la Fiorentina dica "Mai parlato di Lo Celso". In una partita a poker mai scoprire le carte, bluff o meno. I viola ci sono, come il Villarreal che deve dribblare non solo i paletti – si dice – finanziari, ma anche il Tottenham. E’ l’ultimo ostacolo per tutti: pare che la posizione degli inglesi si sia ammorbidita, prendendo in considerazione anche l’ipotesi di prestito oneroso, con robusto riscatto. Ecco perché il Sottomarino Giallo pare aver preso vigore. E se in questa situazione il silenzio è d’oro, quello degli Spurs è di platino, soprattutto per la formula di trasferimento del calciatore che – questa è l’unica certezza in tutta questa vicenda – è fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte. Oggi, come si dice da diversi giorni, è il giorno del contatto. Bene che tutti alzino le spalle e facciano finta di niente.