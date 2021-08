LIROLA, L'OM spinge, ma l'Atalanta vuole far il colpo

Sulle tracce di Pol Lirola c'è, da tempo, il Marsiglia che ieri, attraverso il tecnico Sampaoli gli ha fatto arrivare un altro messaggio («Spero di avere presto Pol»). Ma l’Atalanta, dopo aver raccolto a lungo le informazioni necessarie, starebbe per affondare il colpo. Non c’è stata ancora nessuna mossa ufficiale, ma sul piatto stanno per essere messi 13 milioni, uno in più rispetto ai francesi. Lirola, così, resterebbe in Italia e potrebbe sfruttare la vetrina Champions. L’infortunio di Hateboer ha costretto i nerazzurri ad accelerare e la sensazione è che la chiusura possa essere imminente. Lo scrive La Nazione.