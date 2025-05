Le ultime sulla Fiorentina verso Udine: Comuzzo sta meglio. Così come Cataldi

vedi letture

Potrebbe essere a disposizione anche Pietro Comuzzo per la partita di Udine. Il difensore, uscito con il Bologna per infortunio, come riporta stamani La Gazzetta dello Sport dovrebbe recuperare anche se valutazioni ulteriori verranno fatte nelle prossime ore. Buone notizie pure per Danilo Cataldi che ha iniziato a intensificare il lavoro. Sta meglio e probabilmente sarà convocato, anche se è difficile capire se sia per essere impiegato oppure per fare gruppo.

In campo andrà chi sta meglio perché verrà dato tutto in questa partita da dove passa una possibilità europea, anche se poi dipenderà dal risultato della Lazio con il Lecce. In questi giorni la squadra, insieme a staff tecnico e dirigenza, è totalmente concentrata sulla trasferta di Udine. Essendo l’ultima della stagione non verranno fatti certamente calcoli su chi schierare perché poi andranno tutti in vacanza, senza ragionamenti da fare sui prossimi impegni.