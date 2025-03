Le pagelle di Napoli-Fiorentina, il migliore: Fagioli e poco altro per i viola

vedi letture

Alla seconda da titolare nel giro di pochi giorni, dopo la buona prova col Panathinaikos, Nicolò Fagioli conferma le sensazioni positive sul suo stato di forma con un'altra prestazione più che sufficiente. Nonostante l'ennesimo ko (il quinto nelle ultime sei gare) della sua Fiorentina, l'ex Juventus convince tutti in mezzo al campo, strappando buoni voti da quotidiani e siti. "L’unica luce viola in mezzo al campo: dai suoi piedi nascono le migliori iniziative in collaborazione con Kean" scrive il Corriere dello Sport.

La Nazione commenta: "Ispirato quando negli ultimi 30 metri deve suggerire e allargare il gioco. Anche se, almeno all'inizio, ha avuto pochi palloni da gestire, ma molti da inseguire, è diventato complicato avanzare. L’ex Juve però ha dato segnali di emergere nel momento migliore per la squadra. I lanci geometrici alimentano le speranze di una rimonta che però resta solo sulla carta. L’impressione è che non si possa fare a meno di lui".

Fagioli - i voti

Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

La Nazione: 6,5

Corriere Fiorentino: 6

Tuttomercatoweb.com: 6

FirenzeViola.it: 6