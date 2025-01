LAZIO, Nuno Tavares ai box. Tutti i dubbi di Baroni

FirenzeViola.it

L'edizione odierna de La Nazione dedica spazio anche alle tematiche di casa Lazio, prossimo avversario della Fiorentina. Reduci dal successo europeo contro la Real Sociedad, i biancocelesti devono fare i conti con l'infortunio di Nuno Tavares, uscito anzitempo dal match contro i baschi per un problema muscolare alla coscia. Oggi sono previsti gli esami di rito anche se tutto porta ad una sua esclusione dai convocati per la gara di domenica sera con i viola.

Riguardo alla probabile formazione, Baroni dovrebbe tornare a schierare dal primo minuto la coppia Romagnoli-Gila, con Marusi a destra e Pellegrini a sinistra, al posto di Nuno Tavares, a completare la linea arretrata davanti a Provedel. In mediana spazio a Guendouzi e Rovella, mentre sulla trequarti ci saranno Isaksen e Zaccagni sulle fasce con Dia in vantaggio su Dele-Bashiru per un posto alle spalle di Castellanos.