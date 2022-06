LAZIO, Col rinnovo di Sarri si punta a Saponara

Maurizio Sarri e la Lazio continueranno insieme, almeno da contratto, fino al 2025. La notizia è arrivata nella giornata di ieri ma avrà ripercussioni nel breve-medio termine anche sul mercato dei biancocelesti. Il club di Claudio Lotito cercherà di accontentare il tecnico toscano, che guarda proprio a casa sua per un eventuale rinforzo low coast: si tratta di Riccardo Saponara, calciatore che Sarri ha allenato a Empoli; con l'attuale allenatore della Lazio, Saponara ha raggiunto forse il massimo livello di prestazioni in Serie A e per questo la Lazio potrebbe spingere per acquistarlo a zero in caso di mancato rinnovo con la Fiorentina (Saponara è in scadenza al 30 giugno 2022). A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.