La Viola cerca di piazzare Beltran, CorSport: "Il Flamengo non lo convince"

vedi letture

La Fiorentina vuole inserire un nuovo attaccante, ma prima deve pensare alle cessioni. Sì perché, come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, ormai da settimane la società viola è alla ricerca di acquirenti per gli esuberi da piazzare. Per Beltran un anno fa si fece avanti il Galatasaray, ma andò tutto a monte. A fine maggio c’era il River Plate, che ha chiesto il Vikingo in prestito. Ora si è palesato il Flamengo, che però non convince il giocatore. La Fiorentina chiede 15 milioni di euro.