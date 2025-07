Il Mattino: "Chiesa nel mirino del Napoli. Ma ad oggi non è la prima scelta"

Secondo Il Mattino, Federico Chiesa è uno dei profili che piace al Napoli per migliorare il pacchetto degli esterni offensivi. L'ex Fiorentina e Juventus è in uscita dal Liverpool, non essendo stato neanche convocato per la tournée in Asia che sta vedendo i Reds protagonisti in questi giorni (anche in negativo, come in occasione della sconfitta per 4-2 contro il Milan). Al momento, però, sul taccuino di Manna sembrano esserci prima altri nomi.