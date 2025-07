Ex viola, Tofol Montiel può finire in D: si allena col San Donato Tavernelle

Nuova possibile destinazione per Tofol Montiel, centrocampista che ha giocato nella Fiorentina dal 2018 al 2020 e nel 2020-2021. Secondo La Nazione, stamani in edicola, il venticinquenne potrebbe andare al San Donato Tavernelle in Serie D. Montiel dopo l’esperienza con il Siena sotto la guida di Alberto Gilardino si era trasferito all’Atletico Baleares. Tornato in Italia ora si sta allenando coi gialloblù di Vitaliano Bonuccelli che dovranno decidere se inserirlo in rosa.