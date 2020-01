LA NAZIONE, Viola che stress: le due facce della gara

La Nazione in edicola stamani, individua le due facce della partite di ieri. La scossa di Rocco e le lacrime di Pezzella. La domenica della Fiorentina vive su queste due immagini dopo 90 minuti di non-spettacolo e di sofferenza per un risultato che proprio non voleva entrare. E dalle parole del presidente nel dopo gara la sensazione è che quella di ieri sia stata la domenica della liberazione e della ripartenza. La decide il capitano German Pezzella, che esulta piangendo: quella corsa con la fascia di Astori agitata verso il cielo e i compagni e la consapevolezza che nel gesto di Pezzella ci sia tutta la voglia di chiudere in fretta una parentesi (tutta negativa) che ha portato la Fiorentina a dibattersi nella lotta per evitare le zone buie della classifica.