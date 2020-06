LA NAZIONE, Rinnovo Milenkovic è un rebus

Mentre ci si avvia verso la formalizzazione dell'adeguamento per Dusan Vlahovic, pronto a firmare un accordo fino al 2025 con stipendio triplicato, si infittisce il caso di Nikola Milankovic. Secondo La Nazione, infatti, l'eventuale partenza della trattativa per il rinnovo del difensore serbo non appare in discesa. La questione deve essere risolta in tempi decisamente rapidi, dato che il giocatore si avvia verso la penultima stagione ancora sfruttabile per cercare un accordo (è in scadenza nel 2022).