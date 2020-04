LA NAZIONE, Pezzella: "Avevo paura di non respirare"

La Nazione, stamani in edicola, torna sull'intervista rilasciata ieri da German Pezzella a Olé TV, in Argentina, in merito al suo stato d'animo una volta saputo di essere positivo al Coronavirus: "Sono stato il primo argentino ad averlo contratto, per fortuna sono stato anche il primo a negativizzarsi. Mi chiedevo come avessi fatto se uno di quei giorni mi fossi svegliato senza riuscire a respirare, è stata dura rassicurare la mia famiglia. Dalla Fiorentina ho ricevuto ogni giorno telefonate e in questo periodo ho capito che in un attimo può cambiare tutto, infatti, se due anni fa rimasi devastato per un mese dalla mia non-convocazione al Mondiale, ora il mio punto di vista è cambiato".