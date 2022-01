LA NAZIONE, Ora va in scena il "gioco delle coppie"

L'edizione odierna de La Nazione sottolinea come gli innesti di Ikone e Piatek abbiano colmato buona parte delle lacune, ben nascoste dal rendimento generale della squadra, che l’organico ha avuto in questa prima parte della stagione, Lacune alcune note (la mancanza del quinto esterno offensivo richiesto dal tecnico) e altre uscite fuori cammin facendo (la difficoltà di Kokorin a tornare giocatore importante e quindi in difficoltà a essere il vice Vlahovic). Barone e Pradè, insieme a Burdisso, a testa bassa e in modo silenzioso sono riusciti a mettere sotto contratto quello che cercavano: un esterno in grado di creare superiorità numerica con il piede educato e un bomber da ritrovare, è vero, ma sulle cui qualità nessuno ha dubbi. La Fiorentina bis è servita. Infatti in ogni ruolo c’è una doppia scelta che permette di non avere troppa differenza tra titolari e cosiddette riserve. Una distinzione annullata dalla prestazioni sul campo. Perché, prendiamo ad esempio un ruolo delicato come quello del portiere, il rendimento di Terracciano non ha fatto rimpiangere o creato difficoltà alla squadra.Nel gioco delle coppie, insomma, Italiano può davvero pescare con grande libertà, messo probabilmente in crisi solo dal rammarico di dover lasciare in panchina uomini preziosi.