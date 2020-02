LA NAZIONE, Manovre verso Udine: la Viola attende

La situazione dovuta al Coronavirus lascia la Fiorentina in stand-by. Lo scrive La Nazione, che sottolinea come la società viola sia in attesa delle decisioni della Lega e della Regione in merito a stadi chiusi o aperti. Non solo perché la data di Udinese-Fiorentina deve essere ancora ufficializzata, ma anche perché trattandosi di un'emergenza sanitaria ci sono delle disposizioni che saranno per forza di cose differenti. Saranno contati anche gli uomini del personale al seguito delle squadre, così come i giornalisti e le autorità federali. La Fiorentina attende le disposizioni della Lega con Iachini che cerca di non far calare l'attenzione e continuna il suo programma d'allenamento al centro sportivo.