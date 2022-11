LA NAZIONE, Addio vacanze, prima campanella

Come riportato da La Nazione da oggi si riparte. Trentasette giorni di lavoro prima della sfida al Franchi contro il Monza, qualcuno in più in vista dell’esordio in Coppa Italia contro la Sampdoria (12 gennaio). Nel mezzo un’altra sfida in casa contro il Sassuolo. Allenamento di oggi fissato alle 14 da Vincenzo Italiano, che dovrà fare ancora a meno di Barak e Kouame (avranno un’altra settimana di vacanza dopo gli impegni amichevoli con le loro nazionali). Assenti naturalmente Milenkovic, Jovic, Amrabat e Zurkowski impegnati in Qatar con le rispettive nazionali. Presente ma non arruolabile Sottil, che prosegue le terapie con la speranza di rientrare in gruppo fra qualche settimana. Discorso diverso invece per Castrovilli, che già prima della pausa si era parzialmente riaggregato ai compagni. Ora inizieranno anche le amichevoli. La prima in ordine cornologico sarà già giovedì prossimo in trasferta ad Arezzo (ore 15).