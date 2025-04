L'ultima di Commisso prima di partire. Fiorentina, parola d'ordine resilienza

Oggi alle 15 al Franchi con l’Empoli la Fiorentina inaugura una dieci giorni decisiva per il finale di stagione e per il prossimo cammino europeo della Fiorentina. A scriverne è l'edizione di Firenze di Repubblica che sottolinea come sia necessaria la resilienza di chi non vuole mollare per una squadra falcidiata dai problemi e dalle assenze. Tra campionato e coppa, questi 10 giorni diranno alla Fiorentina che tipo di ambizioni avere, ma anche quale sarà il futuro di Raffaele Palladino.

Con le piccole la sua Fiorentina più volte ha stentato — soprattutto in casa — ma la classifica e una media punti di 2,2 nelle ultime 5, fatte di 3 vittorie e 2 pareggi, impongono di continuare il ritmo e di non fermarsi. Ad accompagnare la squadra verso un successo vitale per la classifica ci penserà il presidente Commisso, alla sua ultima partita dal vivo prima di ripartire per l’America, e il pubblico, senza però il classico clima da derby. Complice i pochi biglietti disponibili il settore ospiti sarà vuoto, con diversi Empoli club che diserteranno la trasferta in protesta