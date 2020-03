L'OPINIONE DEL QS, Giocatori, ora fate la vostra parte

Nel suo editoriale odierno per La Nazione, il giornalista Paolo Franchi, a fronte dell'allarme coronavirus che coinvolgerà inevitabilmente anche l'economia, si rivolge ai calciatori: "Cari giocatori, adesso tagliatevi lo stipendio. C’è chi sostiene un procedimento democratico e trasversale: taglio del 15% per tutti e, alla fine, 230 milioni risparmiati sul monte ingaggi. Altra ipotesi sono le aliquote: sotto i 100mila euro (lordi) nessuna riduzione, tra 100 e 500mila taglio del 15%; tra i 500 mila e il milione 20%; tra il milione e 1,5 milioni 25%; per arrivare a un -30% chi va oltre il milione e mezzo. I tagli, sarebbero a prescindere che si riprenda a giocare o no. Perché comunque vada sarà crac finanziario senza precedenti. Il danno minimo è calcolato in 200 milioni, portando a casa la fine della stagione. Se lo stop fosse definitivo,la cifra sarebbe attorno ai 650/700 milioni. Allora mi chiedo per quale diavolo di motivo i calciatori non dovrebbero tirare la cinghia? Lo sta facendo un Paese intero, lo facciano anche loro".