L'OPINIONE, 7 gare in 21 giorni: Beltran, Sottil, Ikoné, ci siete?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

All’interno dell’edizione odierna de La Repubblica (Firenze) è possibile leggere un editoriale a firma di Stefano Cappellini che, sul match di domani al ‘Via del Mare’ scrive: “A Lecce l’anno scorso fu una delle partite più strane e amare della stagione, da tre punti in tasca a zero per colpa di due gol presi negli ultimi minuti. Vediamo se stavolta con i Corvino boys andrà meglio. Il momento va coltivato, se vinci ancora forse si può cominciare a guardare alla stagione con più ottimismo. Un passo falso rischia di dilapidare tutto l’entusiasmo post Milan, anche perché confermerebbe una tendenza: con le piccole fin qui si è faticato ben più che con le big e non se ne è cavata neanche una vittoria”.

Su alcuni giocatori che hanno deluso: “In tanti aspettiamo risposte da chi finora ne andate poche e non ne ha date alcuna. Toc toc, Beltran, c’è nessuno? Pronto Ikoné, ci senti? Qualcuno lasci un messaggio in segreteria a Sottil. Da qui in avanti e per un mese si va in campo ogni tre giorni e, se non sale il contributo di altri 4/5 giocatori, si fa dura”.