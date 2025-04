L'analisi della volata europea in Serie A: per la Fiorentina nulla è perduto

Sul Corriere Fiorentino di oggi campeggia un titolo sulla Fiorentina: "Non tutto è perduto". Come sottolinea il quotidiano infatti, a sei giornate al termine e con sette squadre in 10 punti, la Serie A si prepara a una lotta per i posti in Europa mai vista. La squadra viola è ottava con 53 punti e con un calendario apparentemente alla portata, anche se il rendimento con le ultime otto è stato terribile in stagione.

I prossimi 180 minuti dei viola saranno in casa del Cagliari e poi nel derby toscano del Franchi con l’Empoli, a cui faranno poi seguito gli scontri diretti, con la Roma alla 35esima all’Olimpico e con il Bologna in casa alla 37esima; a metà strada la trasferta di Venezia, prima di chiudere con l'Udinese. Diciotto punti a disposizione sì, ma con ben otto scontri diretti tra le sette squadre in questione e senza dimenticare gli incroci con chi lotta per non retrocedere ed è pronto a rosicchiare punti, proprio come fatto dal Parma due giorni fa con la Fiorentina. Con al momento i viola e la Lazio ancora impegnati in Europa, anche la Coppa Italia potrebbe stravolgere lo scenario: se il Milan — finendo oltre il sesto posto — dovesse vincere il trofeo, per la sesta in classifica si aprirebbero le porte della Conference.