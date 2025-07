L'amichevole col Grosseto nel segno di Dzeko: leader indiscusso, già incanta Pioli

vedi letture

L'amichevole di ieri sera contro il Grosseto porta il segno di Edin Dzeko. Schierato da centravanti e con la fascia da capitano nella formazione di partenza che aveva proprio nel bosniaco l’unico elemento di continuità rispetto all’undici titolare di cinque giorni fa, l’ex Roma e Inter ha ispirato i gol dei giovani Braschi e Montenegro con due assist da rifinitore puro in chiusura di un primo tempo caratterizzato da un altro paio di occasioni per la squadra di Pioli e da un brutto mani in faccia tra Sottil e Ciraudo per eccesso evitabile di nervosismo.

A differenza della partita con la Under 20, il tecnico parmigiano non ha cambiato tutti nell’intervallo, ma anzi ha ricominciato con la stessa formazione, modo per vederli all’opera per un’oretta e per anticipare le scelte del nuovo impegno che sarà già stasera di nuovo al Viola Park e stavolta contro la Carrarese per salire d’intensità agonistica. A riportarlo è il Corriere dello Sport.