L. ALBERTO, Piace ai viola, ma operazione difficile

Luis Alberto è da tempo uno dei pallini di Pradè. Il nome dello spagnolo, in uscita dalla Lazio, non è infatti mai smesso di circolare. Che dietro alla partenza del centrocampista ex Liverpool ci possa essere la Fiorentina è però complicato. L'operazione sarebbe molto pesante in termini economici, sia per il costo del cartellino che per l'entità dell'ingaggio. In ogni caso, come ci ha più volte detto il calciomercato, mai dire mai. A riportarlo è La Nazione.