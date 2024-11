KOUAME, Senza Kean un'altra occasione per l'ivoriano

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola prova a stilare la probabile formazione con cui scenderà in campo questa sera, alle 21:00 al Neo GSP Stadium di Nicosia, la Fiorentina. Partendo non dalla porta, dove tornerà Terracciano, ma dall'attacco. Senza Moise Kean, rimasto a Firenze per non affaticare la caviglia sinistra in vista dell'impegno di domenica pomeriggio contro il Verona, come prima punta ci sarà ancora Christian Kouame. L'ex Genoa, viste le voci che vogliono l'acquisto da parte dei viola di un vice Kean nel mercato di riparazione, da qui a gennaio dovrà dimostrare a Palladino di poter essere lui una valida alternativa al centravanti azzurro. A fine giugno il club gigliato esercitò l'opzione di prolungamento di un anno e ad ottobre è arrivato il tanto atteso rinnovo fino al 2027, con riduzione dell'ingaggio, da 2,2 a 1,7 milioni, da parte dell'ivoriano. Insomma la Fiorentina ha dimostrato fiducia in Kouame e Kouame ha dimostrato attaccamento nei confronti della Fiorentina. L'ex Genoa primeggia per partite giocate in viola insieme a Dodo e, dopo la sua strigliata ai compagni in conferenza ad Empoli, la squadra non ha più fatto un passo falso.

Venendo alla formazione, davanti a Terracciano ci dovrebbero essere, da destra a sinistra, Kayode, Moreno, Quarta e Biraghi. Linea mediana che dovrebbe essere affidata alla coppia Mandragora Adli, mentre dietro a Kouame dovrebbero agire Ikonè, a destra, Beltran, da sotto punta, e Parisi a sinistra.