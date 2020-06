KOUAMÉ, Nuovo acquisto viola: la tabella di marcia

Come sottolinea stamani il Corriere Fiorentino, l'attacco della Fiorentina non sarà solo Cutrone e Vlahovic. Sotto traccia sta lavorando per tornare il jolly da calare sul tavolo del campionato per la Fiorentina: Christian Kouamé. Undici presenze con 5 gol e tre assist nelle partite giocate prima dell'infortunio: numeri che fanno sognare la società viola, pronta ad abbracciarlo da martedì prossimo per lavorare con il resto del gruppo. La tabella di marcia ad oggi prevede di rivederlo in campo non prima delle ultime cinque-quattro giornate. Ma la speranza è di riuscire a farlo tornare a disposizione prima.