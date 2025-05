Kean-Gudmundsson, un feeling da trovare. Sono la strana coppia

vedi letture

Il Corriere Fiorentina parla dei due attaccanti della Fiorentina, Moise Kean e Albert Gudmundsson, che arrivati al finale della stagione devono ancora però trovare il feeling giusto. Come sottolinea il quotidiano infatti, i due insieme hanno segnato solo due volte su assist del compagno, su un totale di 31 gol e 6 assist realizzati in stagione. Gli infortuni hanno indubbiamente rallentato la reciproca conoscenza calcistica: Kean e Gudmundsson sono stati contemporaneamente in campo in 26 occasioni per un totale di soli 1402 minuti (e solo una volta per tutto l’arco della gara, contro il Napoli).

La loro stagione si è spesso sviluppata in parallelo: Kean in campionato ha segnato in 13 partite diverse, con 15 gol arrivati nelle prime 22 partite. La stagione di Gudmundsson è stata invece caratterizzata da un continuo saliscendi di condizione, infortuni e piccole dosi del suo indubbio talento.