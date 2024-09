KEAN, Che inizio. Solo al PSG aveva cominciato meglio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Quattro gol nelle prime sei partite disputate come al Paris Saint Germain nella stagione 20-21, ma allora grazie a due doppiette. È il dato che il Corriere dello Sport - Stadio oggi riporta su Moise Kean, attaccante della Fiorentina protagonista di un grande inizio di stagione.

Poche chiacchiere e tanti fatti, l'atteggiamento giusto e la voglia di dimostrare di non essere quello dell'anno scorso: tutto cancellato da 4 gol tra campionato e Conference che potevano essere anche di più non fosse stato per le parate dei portieri avversari o per il palo colpito a Bergamo. "Quindi applausi - conclude il quotidiano - ma il riscatto è appena iniziato e Kean non si accontenta: sa benissimo per primo che la stagione è lunga e la strada della conferma altrettanto impegnativa".