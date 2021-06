JUVENTUS, Prepara l'assalto a Vlahovic: ecco le cifre

La Juventus vuole almeno un nuovo bomber, due se dovesse partire Cristiano Ronaldo. Come riporta Tuttosport, la dirigenza bianconera è al lavoro per rinforzare l'attacco di Allegri e in attesa della decisione di CR7 comincia con le prime manovre. La prima è legata alla conferma di Alvaro Morata, il secondo sarà l'assalto a Dusan Vlahovic della Fiorentina. Si parla di cifre attorno ai 50-60 milioni per il serbo, scrive il quotidiano. Anche se Commisso non vorrà privarsi del suo gioiello: la Juventus cercherà un buon compromesso.