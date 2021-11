JUVENTUS, Dura convincere Rocco a un Chiesa bis

Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, difficilmente la Juventus, sul fronte Vlahovic, riuscirà a convincere il patron Commisso a un’altra cessione in stile Chiesa. Quanto all’estero, sono pochi i club in grado d’investire la cifra richiesta, tanto più nel mercato invernale. Pradè e Barone lo sanno e anche se i contatti per mettere in ponte una cessione a breve sono già avviati, magari in Premier League dove il Tottenham resta in prima fila, la partenza di Vlahovic a gennaio è tutt’altro che scontata.