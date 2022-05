JUVENTUS, Allegri chiude senza un solo tiro in porta

Come riportato da La Gazzetta dello Sport la Juventus al Franchi non si è presentata. Ma chissà come mai i soliti noti si presentano sempre. Primo della lista Giorgio Chiellini. Il capitano non si è risparmiato neanche all’ultima della sua carriera italiana: è uscito in un’immagine che gli si addice, con il sangue che gli cola sul viso, appena dopo il primo gol, in cui ha fatto di tutto per proteggere la porta. Come ha sempre fatto. Di altri non si può dire lo stesso. Il Chiello non torna per il secondo tempo. Un’ultima foto con il turbante sarebbe stata virale, perfettamente chiellinesca. La sua leadership ma anche le sue letture difensive mancheranno. Juve raffazzonata nella formazione, con De Ligt inusuale terzino di spinta a destra, Miretti con Locatelli in mezzo, coppia d’attacco Dybala-Kean, per salvaguardare Vlahovic – fischiatissimo, insultatissimo, ovvio, però alla fine si è fermato per congratularsi con la squadra viola – dal cartellino in vista del prossimo campionato. Questa Juve, scrive la rosea, è troppo poco. Zero tiri in porta. Zero tiri in assoluto. Passaggi di fila, non più di tre alla volta.