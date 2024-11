JUVE, Pensa a Casadei. Su Fagioli c'è anche la Viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus guarda a Londra per plasmare il centrocampo del futuro. Come scrive stamattina il quotidiano Tuttosport, i bianconeri hanno infatti ripreso il filo dei colloqui per Cesare Casadei, classe 2003 attualmente in forza al Chelsea accostato anche alla Fiorentina la scorsa estate. Il talento scuola Inter non è però l'unico calciatore dei Blues che piace a Giuntoli, attento da tempo anche al terzino sinistro Ben Chilwell, classe 1996. Casadei quest'anno ha deciso di restare al Chelsea per giocarsi le sue carte con mister Maresca (già suo allenatore nelle Foxes), ma finora non ha collezionato neanche un minuto in Premier League. I londinesi ne possono fare a meno e potrebbero cederlo a prezzo di saldo.

La Juve non c'è, anche se non può farne un discorso di oggi vista la priorità di tamponare l'emergenza difensiva per gli infortuni gravi di Bremer e Cabal. Per vedere Casadei a Torino dovranno incastrarsi quindi più situazioni differenti e qualcuno dovrà pure fargli spazio. Il quotidiano, in tal senso, fa il nome di Nicolò Fagioli, centrocampista che in Spagna piace a Villarreal e Betis, mentre in Italia è stato accostato a Monza e Fiorentina. Possibili intrecci tra gennaio e giugno, con la Juve attentissima all'evolversi della situazione del calciatore nato a Ravenna.