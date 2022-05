JUVE, In difesa piacciono sia Milenkovic che Igor

La Juventus è al lavoro per dare ad Allegri un sostituto degno di Giorgio Chiellini, un difensore di esperienza e carisma, che possa inserirsi nel gruppo difensivo bianconero insieme a Bonucci, De Light e Rugani. Il primo sulla lisa di Cherubini, secondo Tuttosport, è Kalidu Koulibaly, giocatore che andrà in scadenza con il Napoli nel 2023 e dall'ingaggio che si aggira intorno ai 40 milioni. Dall'entourage del senegalese fanno sapere che non c'è stato alcun contatto con la Juventus, ma pare che il club bianconero sia all'inseguimento di Barcellona, Chelsea e Psg. Il secondo nome che piace alla dirigenza della Juventus è quello di Magalhaes dell'Arsenal, che in più di Koulibaly ha il vantaggio di essere mancino. Entro la fine della settimana le parti dovrebbero incontrarsi a Parigi. La Vecchia Signora monitora però anche la situazione di Milenkovic, giocatore che la Fiorentina valuta 15 milioni con contratto in scadenza nel 2023. Ma in casa Viola piace anche Igor, che a differenza di Milenkovic è mancino. Il tavolo è quindi caldo, e la Juventus al lavoro.