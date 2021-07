JURANOVIC, Viola su di lui se Lirola ritorna all'OM

Il mercato della Fiorentina, che prednerà il via ad agosto, vede come candidato per la fascia destra della difesa il croato Josip Juranovic. In Polonia sono sicuri che la Fiorentina andrà addosso al terzino del Legia Varsavia. Ma attenzione, tutto dipenderà dal momento in cui si farà (se si farà) l’affare Lirola-Olympique Marsiglia. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio.