JOVIC, Obiettivo ribaltare le gerarchie con la Serbia

L'edizione odierna de La Nazione analizza la situazione di Luka Jovic con la maglia della Serbia al Mondiale in Qatar. Al momento, secondo i piani di Stojkovic, l'attaccante della Fiorentina parte dietro. Il tridente d’attacco prevede il talentuoso Tadic alle spalle di Mitrovic e Vlahovic. Questo Mondiale però, per Jovic e per la Fiorentina, potrebbe dare molte risposte anche in ottica viola. Al di là dei 7 gol realizzati nella prima parte di stagione, quello che gli è mancato (oltre alla condizione fisica) è stata un pizzico di convinzione in più. Che poi in campo si trasforma in cattiveria agonistica. Ed è proprio quella che Italiano spera possa trovare al Mondiale il suo centravanti. Se ci riuscirà, la Fiorentina a gennaio si ritroverà in campo un calciatore ancora più determinante.