JOAQUIN, Senza il Betis avrei rinnovato coi viola

Intervistato da As, l'ex giocatore della Fiorentina, Joaquin, ha parlato del suo post carriera che potrebbe essere lontano dal calcio: "È piuttosto difficile, ma sì, voglio fare il torero non appena lascerò il calcio. Mi piacerebbe entrare in questo mondo, sempre nel rispetto di una professione molto delicata e dare il mio contributo benefico a tutte le persone di quel mondo". Joaquin ammette che toreare era il suo sogno da bambino: "Ho fatto di tutto per toreare. Mi sono iscritto alla scuola di corrida a El Puerto e nell'istante in cui mia madre vide che la cosa stava diventando seria con mio padre spinse affinché scegliessi il calcio, perché lei soffriva molto. Grazie al calcio sono stato in grado di imparare di più sul mondo della corrida. Se non ci fosse stato il Betis Siviglia avrei rinnovato con la Fiorentina".