ITALIANO, Una vittoria stasera per le cinquanta in Serie A

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Vincere stasera avrebbe un significato speciale per Vincenzo Italiano. Non soltanto per i tre punti che proietterebbero la Fiorentina in piena corsa per le posizioni di vertice del campionato, ma anche per una statistica personale del tecnico nativo di Karlsruhe. Con una vittoria stasera al Meazza infatti, come scrive Tuttosport, Vincenzo Italiano arriverebbe a quota cinquanta vittorie in Serie A in 127 partite disputate tra Spezia e Fiorentina. L'allenatore siciliano ha vinto a San Siro solo una volta contro l'Inter, mai contro i rossoneri.

Anzi nel Meazza tinto di rossonero ha sempre perso. Per riuscire a tornare a casa con i tre punti e la cinquantesima vittoria in carriera ci sarà bisogno di una grande Fiorentina.