ITALIANO, Contro il Monza per sfatare un tabù

Per Vincenzo Italiano le prime partite dell'anno rappresentano un vero e proprio tabù. Il tecnico della Fiorentina non è infatti mai riusciti a raccogliere i tre punti nelle partite inaugurali del nuovo anno. A Spezia, infatti, nel 2019 fu fermato in casa del Cittadella (1-1 subito in rimonta) e nel 2020 fu sconfitto 1-0 dal Verona di Juric. Non è andata meglio sulla panchina della Fiorentina: l'anno scorso i viola nella prima partita del 2022 ne presero ben 4 dal Torino. La sfida contro il Monza sarà quindi utile non solo per dare continuità agli ultimi risultati in campionato ma anche per sfatare un vero e proprio tabù. A riportarlo è Il Tirreno.