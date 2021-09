ITALIANO, Cambia modulo, ma il tecnico cresce

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, parla anche delle scelte che Vincenzo Italiano si è trovato costretto a fare data l'assenza di Nico Gonzalez per squalifica. L'assenza dell'argentino - si legge - ha tolto una freccia a Italiano che però ha confermato per l’ennesima volta di essere un tecnico in continua evoluzione. L’anno scorso allo Spezia giocava con due esterni preferibilmente a piede invertito, molto veloci e verticali nell’interpretazione del ruolo. Ieri ha schierato a destra Callejon, che fungeva da raccordo e apriva spazi per Odriozola, e a sinistra Saponara, anche lui tendente ad accentrarsi con conseguente discesa di Biraghi.