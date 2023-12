ITALIANO, Caccia alla versione della Viola di Conference

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Fiorentina che segna e vince (tre di fila) in Conference, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, è quella che sta cercando Vincenzo Italiano anche in campionato, un po’ come accadde nella parentesi tra le due pause nazionali, quando i Viola raccolsero 13 punti in 5 gare. Da quel momento, quella che sembrava essere una volata travolgente si è trasformata in un rallentamento inspiegabile, con 4 sconfitte in 5 gare senza mai trovare la via del gol. Nello stesso periodo però i Viola in Conference hanno ottenuto 3 vittorie su 3, con 9 reti fatte e soltanto 1 subita. Stessa squadra, due cammini opposti.

Gli avversari europei non sono certo quelli che i Viola si trovano di fronte in serie A, ma allo stesso tempo serve ritrovare i gol e la concretezza perduta. Una vittoria, quella contro la Salernitana, che passerà però anche dalla difesa, la quale non riesce a mantenere la propria porta inviolata da 6 partite e oltre due mesi (Fiorentina-Cagliari 3-0 del 2 ottobre scorso). L'obiettivo per Vincenzo Italiano sarà quello di portare a casa i tre punti e per farlo, sottolinea il quotidiano, il tecnico proporrà la 125esima formazione diversa in 125 gare disputate in viola.