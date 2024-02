INVERNO, Maledizione Italiano: sempre andamento lento

La Nazione stamani in edicola propone un confronto tra i numeri di inizio anno scorso e quello attuale, segnalando come per la terza volta in tre anni la Fiorentina ha accusato un calo in campionato nei primi 2 mesi dell’anno solare. Nel gennaio e febbraio 2022 la squadra viola, dopo aver chiuso il 2021 con una media di 2,20 punti nelle ultime 5 gare, conseguì una media di soli 1,38 punti nelle prime 8 partite del nuovo anno solare.

L’inizio del 2023 fu ancora più negativo in virtù dei soli 6 punti ottenuti nei primi 8 incontri. Attualmente, dopo le prime 7 gare di campionato disputate nel 2024, il bilancio è molto simile a quello di un anno fa: una vittoria, due pareggi e 4 sconfitte, a cui vanno aggiunte 10 reti realizzate e 11 subite.