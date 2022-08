INTER, Novità in arrivo sulla cessione del club?

Novità all'orizzonte sul futuro societario dell'Inter? Stando all'edizione odierna de Il Sole 24 Ore, da alcuni giorni sul mercato si registrerebbe un certo fermento della banca statunitense Goldman Sachs, che starebbe per mandare a potenziali investitori un teaser (cioè la documentazione con i dati riservati) relativo all'Inter. Non più tardi dell'estate scorsa la famiglia Zhang aveva smentito con fermezza i rumors su una possibile cessione, e parallelamente da Londra il creditore Oaktree avrebbe fatto sapere di non essere intenzionato a replicare quanto fatto da Elliott con il Milan. In questo quadro, spiega il quotidiano, l'unica carta a disposizione di Suning per ripagare i debiti - a dispetto delle smentite - sembra essere quella della vendita della società.