IL PEGGIORE, Moreno commette un errore troppo grave

© foto di Federico De Luca 2025

Difficile individuare il peggiore in campo in una sconfitta così pesante, quella della Fiorentina contro il Napoli. Fioccano infatti le insufficienze, soprattutto in difesa, dove pesano gli errori individuali, come quello di Moreno che, prima del rigore procurato, stava disputando un’ottima partita. In generale, però, i quotidiani sono concordi su una cosa: il grande demerito di ieri sera è attribuibile alle scelte del tecnico Palladino, accusato di aver sperimentato troppo con un modulo che è sembrato riportare la Fiorentina a quella di inizio stagione. Ecco le pagelle dei principali quotidiani sul difensore argentino sul tecnico:

