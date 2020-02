IL PEGGIORE, Cutrone e Pezzella sottotono

Patrick Cutrone e German Pezzella sono secondo i quotidiani i protagonisti in negativo della Fiorentina contro la Juventus. Per quanto riguarda il capitano viola, c'è chi è più morbido come La Gazzetta dello Sport, che lo definisce "sfortunato" e chi più duro come il Corriere dello Sport che invece dice: "siamo sfortunati noi: quando lo vediamo in azione, combina sempre qualche frittata". Per quanto riguarda l'attaccante viola invece il problema sono i pochi palloni giocabili. Queste le pagelle nel dettaglio:

Pezzella -

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport-Stadio: 5

Tuttosport: 5

Corriere Fiorentino: 4,5

La Nazione: 5

FirenzeViola.it: 5

Cutrone -

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport-Stadio: 5

Tuttosport: 5,5

Corriere Fiorentino: 6

La Nazione: 5

FirenzeViola.it: 5,5