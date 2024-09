IL PEGGIORE, Brutti voti per Colpani. E Kouame...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

C'è un giocatore che più di tutti prende brutti voti all'indomani del pareggio della Fiorentina contro l'Empoli e quel giocatore è Andrea Colpani. L'ex Monza non sfonda e nonostante l'ora abbondante in campo risulta tra i peggiori in campo. L'unico altro giocatore della Fiorentina che prende diverse insufficienze è Kouame ma non tocca il 4,5 come invece fa il compagno. Questi i voti ai due nel dettaglio:

I voti di Colpani:

La Gazzetta dello Sport: 5

La Repubblica: 5

Il Corriere dello Sport-Stadio 4,5

Tuttosport: 5

Il Corriere Fiorentino: 6

La Nazione: 5

I voti di Kouame:

La Gazzetta dello Sport: 6

La Repubblica: 5,5

Il Corriere dello Sport-Stadio 5,5

Tuttosport: 5,5

Il Corriere Fiorentino: 6

La Nazione: 5