IL PEGGIORE, Bove commette un errore sul gol di Serdar

Per quanto riguarda il peggiore in campo, per i quotidiani tra le file dei viola c'è Edoardo Bove. L'ex Roma ieri è parso più distratto del solito e ieri è proprio da un suo errore in fase d'impostazione che arriva il momentaneo pareggio del Verona messo a segno con Serdar. Questi i voti delle principali testate di oggi su Edoardo Bove:

La Gazzetta dello Sport: 5.

Corriere dello Sport-Stadio: 6.

La Nazione: 6.

Tuttosport: 6,5.

Corriere Fiorentino: 6.

Repubblica-Firenze: 5,5.