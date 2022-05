IL MIGLIORE, Terracciano. Un 6 anche per Gonzalez

Paradossale, ma il migliore in campo della Fiorentina, quantomeno andando ad incrociare i vari voti espressi stamattina dai quotidiani in edicola, è Pietro Terracciano nonostante i quattro gol da lui incassati. Niente di esaltante, sia chiaro: la media non raggiunge la sufficienza e solamente uno dei giornali presi in esame gli assegna il 6. Stesso discorso, seppure con qualche valutazione più negativa che abbassa la media, per l’autore dell’unico gol gigliato (ma in trasferta) Nico Gonzalez.

I VOTI DI TERRACCIANO

Corriere dello Sport 5

Corriere Fiorentino 6

Gazzetta dello Sport 5,5

Nazione 5

Tuttosport 5,5

FirenzeViola.it 5

I VOTI DI GONZALEZ

Corriere dello Sport 5

Corriere Fiorentino 5

Gazzetta dello Sport 6

Nazione 5

Tuttosport 5

FirenzeViola.it 5