Dusan Vlahovic è probabilmente l'unica nota lieta di una serata tutta da dimenticare. Contro la Sampdoria il centravanti serbo è risultato il migliore tra i viola in campo, non per nulla i quotidiani stamani in edicola scelgono di premiarlo: La Gazzetta dello Sport, il Corriere Fiorentino e La Nazione optano per un bel 6,5, mentre il Corriere dello Sport e Tuttosport per un 6 pieno.