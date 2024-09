IL MIGLIORE, Kean straordinario: a tratti è dominante

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella sconfitta di Bergamo, se c'è un viola che emerge tra gli uomini di Palladino, è sicuramente Moise Kean. Eletto migliore in campo tra le fila dei gigliati, l'attaccante va in gol ancora, regge l'urto della difesa dell'Atalanta facendo a sportellate continuamente, ma non basta alla Fiorentina. "A tratti è dominante e mette in difficoltà da solo la retroguardia orobica", apostrofa il Corriere dello Sport-Stadio, "è in un momento di condizione fisica e mentale straordinaria", si accoda La Nazione, solo per citare alcuni dei giudizi unicamente positivi dei quotidiani.

Ecco i voti di Kean:

La Gazzetta dello Sport, 7

Corriere dello Sport-Stadio, 7

Tuttosport, 7

La Nazione, 7

la Repubblica, 7

FirenzeViola.it, 7