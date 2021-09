IL MIGLIORE, Drago: è lui a salvare il risultato

I principali quotidiani sportivi hanno deciso per Bart Dragowski come il miglior giocatore della gara di ieri contro l'Udinese. Il serbo ha vissuto un'ora di relativa tranquillità e mezzora di fuoco in cui ha salvato il risultato con una grande parata e tante uscite. Ecco i voti:

La Gazzetta dello Sport: 7

La Nazione: 6,5

Corriere Fiorentino: 6,5

Corriere dello Sport-Stadio: 7

Tuttosport: 7

Repubblica: 7

FirenzeViola.it: 7