IL DUELLO, Domani scontro tra "giganti" tra Kean e Lukaku

Nelle pagine del Corriere Fiorentino, c’è spazio per un interessante confronto tra due singoli che domani si confronteranno nel match del Franchi tra Fiorentina e Napoli: Moise Kean e Romelu Lukaku. Una sfida ad alta quota per due giocatori che sanno come gestire l’attacco della propria squadra. Se il belga è in una fase calante della sua carriera e non è più quel treno che Conte aveva all’Inter, infatti il tecnico della squadra campana gli sta facendo svolgere più un ruolo spalle alla porta, favorendo gli inserimenti dei compagni, l’attaccante italiano è in piena rampa di lancio: lo dicono i numeri, con Kean che ha già totalizzato 11 gol in questa Serie A.

Se si guardano anche le coppe, i gol diventano 15, contro i soli 6 dell’ex Inter e Roma. Numeri che non lasciano spazio a troppi paragoni, così come quelli che riguardano la carriera, con il belga che ha raggiunto i 400 gol totali, mentre per il neo attaccante viola sono solo 67 le marcature, compresa quella con la Nazionale.